Die Beifallsstürme nach jedem Song erreichten teils Tsunami-Wellen wie in der SAP-Arena, dabei befand man sich „nur“ in der Christuskirche in Karlsruhe: Hier brachte das amerikanische Männerensemble „Chanticleer“ am Freitagabend die dicht gefüllten Reihen außer Rand und Band und sorgte für ein ganz überragendes Chor-Erlebnis.

Der rein männlich besetzte Kammerchor, der die Menge derart in Wallung brachte, besteht aus zwölf Herren in tadellos eleganter Abendgarderobe – Frack zu