In einem Freibad in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) ist am Freitag ein Alarm für Chlorgasaustritt ausgelöst worden. Noch vor Öffnung des Bades habe die Messtechnik den möglichen Defekt an der Chlorgasanlage im Technikraum registriert, teilte die Polizei mit. Ob wirklich Gas ausgetreten war, konnte ein Polizeisprecher nicht bestätigen. Eine Beregnungsanlage, mit deren Hilfe im Notfall das Gas mit Flüssigkeit gebunden wird, war allerdings angesprungen.

Murrhardt (dpa/lsw) - Der Bereich um das Schwimmbad wurde großräumig abgesperrt. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 38 Kräften im Einsatz. Eine Spezialfirma überprüfte den möglichen Defekt. Das Freibad konnte am Nachmittag wieder geöffnet werden.

PM Polizei