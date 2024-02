In einer Schule in Heidelberg tritt eine chemische Substanz aus. Rund 15 Schüler und Schülerinnen klagen über Atemprobleme. Der Schultag endet vorzeitig, doch auch am Abend bleiben noch Fragen offen.

Mindestens 15 Schüler haben beim Austritt einer chemischen Substanz an einem Heidelberger Gymnasium Atemwegs- und Hautreizungen erlitten. Was genau für ein Stoff austrat, war auch am Montagabend noch unklar. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, habe die Feuerwehr vor Ort eine Luftprobe entnommen, die untersucht worden sei. Bei der Analyse seien aber keinerlei Stoffe festgestellt worden, die für die Atemwegsverletzungen verantwortlich sein könnten.

Die 15 Kinder kamen vorsorglich in ein Krankenhaus und wurden dort untersucht. Sie seien mittlerweile ohne Beschwerden wieder entlassen worden, hieß es von der Polizei am Abend.

Die bislang unbekannte Substanz sei am Montag in dem Gebäude ausgetreten. Daraufhin wurde die Schule evakuiert, rund 800 Mädchen und Jungen wurden an eine Sammelstelle gebracht. Die 15 Kinder mit Haut- und Atemwegsreizungen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schultag endete für alle vorzeitig.