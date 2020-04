Das Sommerstück des Chawwerusch-Theaters wird auf das kommende Jahr verschoben, Gastspiele sind derzeit bis 27. Juni abgesagt. Wer will, kann das Ensemble mit Spenden oder dem Kauf von Gutscheinen finanziell unterstützen.

Die für Juni geplante Premiere von „Liberté, wir kommen! Wie die Französische Revolution in die Pfalz kam“ des Chawwerusch-Theaters in Bad Bergzabern wird wegen der Corona-Krise auf den Sommer 2021 verschoben. Wie das Theater mitteilt, werden auch alle anderen Veranstaltungstermine des Freilichtstücks erst im kommenden Jahr stattfinden. Die genauen Termine sollen noch bekanntgegeben werden, Karten im Vorverkauf wird es erst 2021 beginnen. Bis zum Ende der laufenden Spielzeit wird es auch im Chawwerusch-Theatersaal in Herxheim keine Veranstaltungen mehr geben. Von der Absage betroffen sind außerdem Gastspiele des Theaters an anderen Spielorten, derzeit bis 27. Juni. Stattfinden soll indes die neue Gartenlesung „Wurzeln schlagen“, die am 28. Juni Premiere feiern soll. Wer das Theater finanziell unterstützen will, kann über PayPal oder per Überweisung spenden oder Gutscheine für künftige Vorstellungen im Theatersaal kaufen. Aktuelle Informationen zum Spielbetrieb und Spendenmöglichkeiten werden auf der Seite des Theaters im Internet veröffentlicht, www.chawwerusch.de.