Vielfältige Eindrücke von mehr als 15 kleinen Bühnen und Spielflächen sowie Darbietungen von über 20 Künstlergruppen und Einzelkünstlern können Besucher am Sonntag, 18. September, von 14 bis 18 Uhr entlang der Herxheimer Hauptstraße erwarten.

Dann findet der diesjährige „Theaterbummel“ – das Fest zur Eröffnung der neuen Spielzeit des Chawwerusch Theaters – statt. Läden, Schaufenster, Plätze und auch alte Scheunen werden zu kleinen Bühnen.

Die Besucherinnen spazieren entlang der Straße und damit von Spielstätte zu Spielstätte. Drei der Programmpunkte sind Ausschnitte aus geplanten neuen Stücken, die unter dem Motto der neuen Spielzeit 2022/23 „Querfeldein!“ stehen.

Neue Stücke werden präsentiert

In „Alte Sorten“ von Walter Menzlaw nach dem Bestseller von Ewald Arenz, wird die Geschichte zweier Frauen erzählt. Die minderjährige Sally ist abgehauen und begegnet auf der Landstraße Liss, eine Mittfünfzigerin, die alleine einen Hof bewirtschaftet. Bei ihr bleibt Sally erst mal, packt mit an, erntet alte Obstsorten und öffnet langsam ihre Sinne und sich selbst. In ganzer Länge wird diese neue Produktion ab 23. September im Theatersaal zu sehen sein.

Mit „Livename Lou“ greift die junge Sparte, die Expedition Chawwerusch, ein heißdiskutiertes, hochaktuelles Thema auf: Aufgedreht, schillernd und sensibel beschäftigt sich diese neue Produktion mit Fragen wie „Was ist das ,soziale Geschlecht’? Was das ,biologische’?“ und ,Warum regt es manche Menschen so furchtbar auf, wenn jemand gendert?’. Am 10. Februar wird „Livename Lou“ im Theatersaal Premiere feiern. Erste Eindrücke davon zeigen die Schauspieler Miriam Grimm und Stephan Wriecz beim Theaterbummel.

Viele Künstler und Musiker am Start

Auch von dem Sommer-Freilichtstück in 2023, „Animal Farm“, wird es erste Kostproben geben. Dabei handelt es sich um ein Theaterstück von Walter Menzlaw, frei nach dem Roman von George Orwell, das mit viel Tempo und Musik im Juni nächsten Jahres auf die Bühne kommen wird.

Neben dem Chawwerusch-Ensemble treten noch viele andere Schauspieler, Künstler und Musikgruppen auf. Für den musikalischen Genuss sind zum Beispiel die in der Region bekannte Kolpingkapelle Herxheim, die Musical-Gruppe Herxheim und Elsa und der Dreiviertelton mit dabei. Unter den vielen Angeboten für Kinder ist eine Märchenaufführung des Hoftheaters Tromm zu sehen: Benjamin Bär, der Faulpelz.

Wer mit einer E-Rikscha fahren möchte oder sich schon immer für Jonglage interessiert hat, kann das beim Theaterbummel ausprobieren. Es gibt Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene

„Herxheim bunt“ präsentiert eine Ausstellung mit großformatigen Fotos von Helmut Dudenhöffer: „Da gewesen – Hier geblieben“. Gesichter aus Herxheim von Alteingesessenen und Neuankömmlingen, die zu Freunden wurden. Ebenfalls zeigt Banafshe Haidary Bilder in Acryl.

Und weil Bummeln das Gegenteil von Stress ist, stehen verschiedene Ausruh-Inseln entlang der Straße bereit, zum Auspacken von eigenen Butterbroten. Aber auch einige der örtlichen Gastro-Betriebe und Lebensmittelhändler bieten Speisen und Getränke an – insgesamt steht ein vielfältiges kulinarisches Angebot zur Verfügung.

Das ausführliche Programm ist ab dem 9. September auf der Homepage des Theaters (www.chawwerusch.de) zu finden, der Eintritt ist frei.

