„Es tut so gut, dieses Geräusch wieder zu hören“, sagt die Schauspielerin Felix S. Felix und strahlt beim begeisterten Applaus zur Premiere ihrer Gartenlesung „Wurzeln schlagen“. Ein Neuanfang mit Gießkanne, Forke und Schaufel.

Im weiträumigen Park der Keysermühle in Klingenmünster haben Felix S. Felix und der Musiker Armin Sommer einen ganzen Abend dem Gemüse gewidmet. Was einst aus fernen Ländern zu uns kam, ist heimisch geworden – so sehr, als wäre es schon immer da gewesen.

Die Farbe Grün soll ja beruhigen. Und im weitläufigen Park des Stiftsguts gibt es sie in allen Schattierung. Wahrscheinlich lag es aber auch daran, dass jeder Besucher genügend Platz hatte, es sich unter Beachtung der Abstandsregel in einen bequemen hölzernen Gartenstuhl gemütlich zu machen. So ließ es sich tiefenentspannt perfekte Sprechkunst und farbiger Klangbilder genießen und nebenbei noch den Hintergrundgeräuschen der Natur wie dem Rauschen des Windes in den Bäumen, dem Zwitschern der Vögel und dem Plätschern des nahen Bächleins zu lauschen.

Histörchen im Dialekt des Verfassers

Unter einem Apfelbaum, dessen heranreifende Früchte reiche Ernte versprechen, war eine Bühne mit zweckentfremdeten Gartengeräten aufgebaut. Neben einem originellen Schlagwerk aus Schubkarre, Gießkanne, Forke und Schaufel gab es auch ein Hang, dessen Klangkörper an einen umgedrehten Kugelgrill erinnert und der meist ein sphärisches, voluminöses Wabern von sich gibt.

Felix S. Felix hat für die zweite Auflage der Gartenlesung Texte mehr oder weniger bekannter Verfasser ausgegraben. Die präsentiert sie im jeweiligem Dialekt des Verfasser oder als ausdrucksstarken Liedvortrag. Und Armin Sommer unterstrich das Besondere der Histörchen mit Tönen. Wenn Irmis Garten sich im Gedicht von Lola Randl beispielsweise für kurze Zeit „picobello“ präsentiert, überzeichnet klirrend helles Glockenspiel deren Freude. Große Filzklöppel, auf dicke Kalebassen gehauen, beschreiben tiefgründig das „Wurzelnetzwerk“, das sich im Text von Walter Menzlaw oberirdisch und unterirdisch Bahn bricht.

Woher die „Pomm Fritz“ stammen

Als Felix in einem selbst verfassten Lied einige der vielen Namen für das Kerngehäuse eines Apfels besang, knabberte Sommer einen solchen demonstrativ ab bis zum „Grutze“, wie die Pfälzer sagen. In einer Lesung über zugewandertes Gartengemüse darf freilich die Kartoffel nicht fehlen. Deren Anbau hat einst Kaiser Friedrich per Gesetz verordnet, weil ihm die Einwanderer aus Amerika so hervorragend mundeten. Von ihm leite sich die besondere Zubereitungsart der beliebten „Pomm Fritz“ ab.

Viele Zuschauer gärtnern vermutlich selbst zu Hause. Jedenfalls quittierten sie das Geschehen auf der Bühne immer wieder durch Raunen, Lachen oder Seufzer: das Chaos von sich undiszipliniert ausbreitenden Pflanzen, das den Gärtner nach einer Sommerreise empfängt, genauso wie die Gedeihfreudigkeit von Zucchini- und Kürbispflanzen, die den Esstisch nahezu jedes eifrigen Gärtners überfrachtet. Auch der verzweifelte Ausruf „Iwwerall Tomaade“ angesichts in die Höhe schießender Nachtschattengewächse erntete vielstimmig zustimmendes Gelächter aus dem Publikum. Natürlich taten sich solche Profis auch nicht schwer damit, drei Rätsel um Gemüsesorten zu lösen.

Zwischen Worten, Klängen und Liedern erlebten die Premierengäste eine ausnahmsweise mal kurzweiligen Garteneinsatz.

