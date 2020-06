Das Chawwerusch tüftle gerade an einem Corona-kompatiblen Konzept für die nächste Spielzeit und an einem Ersatz für den Theaterbummel zur Eröffnung im Herbst, teilt das Herxheimer Theater mit. Auf jeden Fall soll es am 27. September, 14 bis 18 Uhr, eine Eröffnungsveranstaltung geben.

Ab Herbst soll der Theatersaal wieder bespielt werden. Das Chawwerusch erarbeitet gerade ein Hygienekonzept, wie die Auflagen in dem recht kleinen Raum einzuhalten sind. Nur ein Bruchteil der 135 Plätze könne genutzt werden. Wegen den zu erwarteten finanziellen Ausfälle freut sich das Ensemble laut Mitteilung über die „überwältigende“ Resonanz auf den Spendenaufruf.

Die Stücke müssten nun auf die Abstandsregelungen von anderthalb Metern hin abgeklopft werden, die auch auf der Bühne gelten. Bei einigen Produktionen stünden deshalb erneut Proben ins Haus. Die für Chawwerusch typischen Gesangseinlagen etwa müssten entweder hinter Plexiglas oder Playback gesungen – oder ganz rausgestrichen werden.