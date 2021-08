Der Förderverein des Herxheimer Chawwerusch-Theaters, der unter dem Namen Verein Spurensicherung und Volkstheater firmiert, erhält eine Förderung des Kulturministeriums Rheinland-Pfalz in Höhe von 127.000 Euro.

In der Begründung wird Kulturministerin Katharina Binz zitiert: „Das Chawwerusch-Theater ist ein freies Ensemble, das Alltag, Gesellschaft und Politik kritisch und mit Sinn für Humor aufgreift. Das Theater steht für seine pfälzische Heimat und mit will seinen Produktionen bewusst die Menschen in der Region ansprechen. Wie schon sein Name verrät, kommt das Theater der Geschichte der Provinz auf die Spur.“ Mit seinen herausragenden Projekten sei das Theater über die Landesgrenzen hinweg von Kulturschaffenden und Publikum als wichtiger Akteur geschätzt.

Seit 1997 wird Chawwerusch institutionell aus dem Landeshaushalt gefördert. In diesem Jahr erhält auch der Verein Spurensicherung und Volkstheater eine solche institutionelle Förderung. Woher der Name für den Freundeskreis kommt, ist auf der Homepage des Theaters nachzulesen: „Spurensicherung bezieht sich auf die ursprüngliche Aufgabe des Vereins, der Geschichte der Region auf die Spur zu kommen, um Material für Stücke zu sichern.“ In Produktionen wie „Kleine Frau – was nun? Der Weg in die Weimarer Republik“ und in Projekten mit Theateramateuren wie „Der kleine Luther“ wolle Chawwerusch als Volkstheater im eigentlichen Sinn agieren, nämlich als Theater für die Menschen hier. Der Trägerverein habe derzeit 368 Mitglieder.