Für junge Künstler zwischen zehn und 27, die sich auf einer Bühne ausprobieren wollen, bietet das Herxheimer Chawwerusch-Theater am Freitag, 3. Dezember, zwischen 19 und 22 Uhr zum ersten Mal das Format „Junges Nachtcafé“. 15 Minuten darf jeder Auftritt dauern. Was das Genre angeht, gibt es keine Grenzen: egal ob Schauspiel, Musik, Comedy, Artistik oder Poetry-Slam. Wer noch kurzfristig anheuern möchte, kann sich noch heute per E-Mail an expedition@chawwerusch.de anmelden. Zuschauer zahlen keinen Eintritt. Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Zwei Wochen, 17. Dezember, findet zwischen 21 und 24 Uhr noch ein „Nachtcafé“ in altbekannter Form für alle Altersgruppen statt. Auftrittswillige können sich anmelden per E-Mail an nachtcafe@chawwerusch.de.