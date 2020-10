Genf (dpa) - Titelverteidiger FC Bayern München trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Atlético Madrid, RB Salzburg und Lokomotive Moskau. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union am Donnerstag in Genf.

© dpa-infocom, dpa:201001-99-789873/1