Sechs Rope Skipper der TS Germersheim waren zur Meisterehrung des Landessportbundes Rheinland-Pfalz in Ingelheim eingeladen, vier konnten kommen: Simone Illing und Bianca Illing, Weltmeister in der Disziplin Wheel Pair Freestyle, sowie Sarah Höfers und Ronja Höfers, Deutsche Meister im Mixed Team Overall wie die Illings, Mark Maurer und Pascal Bär. 136 Sportler aus 28 Sportarten wurden für ihre Erfolge im Jahr 2021 ausgezeichnet, darunter Stabhochspringer Oleg Zernikel vom ASV Landau und Lisa Kiefer, Beifahrerin im Rallyesport aus Landau. 85 Athleten waren da, manche in Polizeiuniform. Ein Thema war immer wieder der Krieg in der Ukraine. „Es sind grausame Bilder, die uns tagtäglich gezeigt werden“, sagte Bärnwick. „Auch dieser Krieg ist sinnlos, er bringt nichts. Der LSB versucht, im Rahmen dessen, was uns möglich ist, zu helfen.“ Ganz spontan habe man 28 gehörlose Sportler aus der Ukraine in der Sportschule Schifferstadt aufgenommen.