Das große Corona-Streichkonzert geht weiter: Der Kurpfälzer Comedian Chako Habekost hat jetzt seine Tournee mit dem Spezialprogramm „Woinachtsfeierwerk“, die am Freitag in Jockgrim starten sollte, komplett abgesagt. Somit entfällt auch sein Gastspiel am 29. Dezember in der Landauer Festhalle.

Eigentlich wollte Habekost bei den Auftritten einiges Privates von sich preisgeben. Mit einem Vater aus Niedersachsen und einer Mutter aus Berlin war ihm als Kinder die Pfälzer Weihnacht nicht so vertraut. „Den Belzenickl hab ich erst viel später kennengelernt, das habe ich nachgelesen“, sagt er am Telefon. Als Künstler war die Weihnachtszeit dann immer Arbeitszeit für den Künstler.

Jetzt hatte er sich darauf gefreut, endlich mal wieder auf einer Bühne zu stehen: „Es sollte so schön werden – ein lachender Neubeginn nach über anderthalb Jahren erzwungener Wartestellung“. Jetzt macht ihm die vierte Welle einen Strich durch die Rechnung. Ein unbeschwerter Abend sei so nicht möglich. „Ihr liewe Leut, 3G, 2G, 2G Plus, Maske auf und dann gezwungenermaßen nur viertels- oder halbvolle Säle, das ist sicher gut für die Virusbekämpfung, awwer Spass macht’s halt net. Ich will Euch lachen sehen – ohne Maske. Ich will mit dem ganzen Saal babbeln – nicht nur mit Reihe zwei bis acht im Schachbrett. Es kummt wie’s kummt. Un wenn’s net kummt, kummt’s halt annerschder, weeschwie’schmään?“