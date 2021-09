Der Cellist Alexander Hülshoff eröffnet mit dem Landauer Kammerorchester unter der Leitung von Klaus Hoffmann am Sonntag, 19. September, um 18.00 Uhr im Alten Kaufhaus die Landauer Konzertreihe zu Ehren des Nußdorfer Komponisten Richard Rudolf Klein. Das Programm des Abends enthält ausschließlich Werke dieses gemäßigt modernen Komponisten: Partita, Sechs Tänze, Canti amorosi und Merry Ol’ Time für Streichorchester sowie Sequenza für Violoncello und Streichorchester und Malinconia für Violoncello. Platzreservierung per Mail an klausgeorg.hoffmann@t-online.de oder per WhatsApp-Nachricht an die Nummer 0160 1871806.