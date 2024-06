Die Wahlbeteiligung lag bei 57 Prozent (2019: 57,5 Prozent). Das amtliche Endergebnis der Gemeinderatswahl soll am Freitag feststehen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen haben nicht nur im Land eine Wahlschlappe erlitten, sie sind auch in der Landeshauptstadt von der CDU als stärkste Kraft im Gemeinderat abgelöst worden. Die Grünen kamen laut vorläufigem amtlichem Endergebnis auf 22,9 Prozent der Stimmen, die CDU zog mit 23,4 Prozent der Stimmen an ihnen vorbei.

In einigen Großstädten wie Karlsruhe und Heidelberg bleiben die Grünen nach der Kommunalwahl die stärkste Kraft. In der Landeshauptstadt hat es hingegen nicht gereicht. Sehr zur Freude der CDU.

