Ihre Ankündigung, die Partei zu wechseln, hat für Aufruhr gesorgt: Die Mannheimer Bundestagsabgeordnete will ihr Mandat behalten - und künftig für die CDU im Parlament sitzen.

Mannheim (dpa/lsw) - Der CDU-Kreisverband Mannheim will am Dienstag (19.00 Uhr) über die Aufnahme der ehemals grünen Bundestagsabgeordneten Melis Sekmen abstimmen. Der Beschluss des Vorstandes sei eine Formalie, hatte der Kreisvorsitzende Christian Hötting im Vorfeld gesagt. Sekmen wird sich demnach auch bei der Sitzung in Mannheim vorstellen.

Die 30-jährige bisherige Grünen-Abgeordnete hatte am Montag vergangener Woche mitgeteilt, zur CDU wechseln zu wollen. Ein Grund dafür soll laut einem Medienbericht Enttäuschung über die Wirtschaftspolitik der Grünen sein.

Sekmen hat türkische Wurzeln - ihr Vater war als Jugendlicher nach Deutschland gekommen. Sie ist in Mannheim geboren und wurde 2021 über die Grünen-Landesliste in den Bundestag gewählt. Im Bundestag war Sekmen bis zuletzt Obfrau der Grünen im Wirtschaftsausschuss. Sie war seit 2011 Mitglied der Grünen. Dabei war sie zeitweise auch Fraktionsvorsitzende der Grünen im Mannheimer Gemeinderat.