Die Grünen liegen in Baden-Württemberg knapp vor der CDU. Nun räumt CDU-Landeschef Hagel nach der Landtagswahl eine Niederlage ein.

Stuttgart (dpa) - Für die CDU im Südwesten ist das Abschneiden bei der Landtagswahl nach den Worten von Landeschef und Spitzenkandidat Manuel Hagel eine Niederlage. «Das Hauptziel war, dass wir stärkste Kraft in Baden-Württemberg werden und dass wir eine CDU-geführte Landesregierung bilden können», sagte Hagel am Abend im ZDF. Dieses Ziel habe man - Stand jetzt - nicht erreicht. «Und da gibt's auch gar nichts drumrumzureden: Das ist eine Niederlage für uns.»

Es sei ein Abend mit gemischten Gefühlen, sagte Hagel. Die CDU habe das beste Wahlergebnis seit 2011 erzielt. Man habe gewonnen und doch verloren. Den Auftrag zur Regierungsbildung sah Hagel bei den Grünen und deren Spitzenkandidaten Cem Özdemir. Sie hätten die Wahl gewonnen. «Es liegt nicht an uns, eine Landesregierung zu bilden. Den Auftrag haben am heutigen Abend andere erhalten», sagte er.

Hagel hatte Özdemir zuvor bereits zu einem «starken Ergebnis» gratuliert. Hochrechnungen von ARD und ZDF sahen die Grünen knapp vor der CDU.