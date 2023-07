Seit 1972 war das Mannheimer Rathaus ununterbrochen in SPD-Hand. Damit ist nun Schluss: Die Konkurrenz konnte sich am Sonntag durchsetzen. Nicht der einzige Sieg der CDU an diesem Abend im Südwesten. Ein Fingerzeig für die Kommunalwahlen nächstes Jahr?

Mannheim (dpa/lsw) - Die Südwest-CDU frohlockt: Bei allen drei Oberbürgermeisterwahlen am Sonntag in Baden-Württemberg haben die CDU-Kandidaten gewonnen. Am meisten dürften sich die Christdemokraten über den Sieg in Mannheim freuen, wo sie nun nach mehr als 50 Jahren die SPD aus dem Chefsessel im Rathaus verdrängen. Ein Paukenschlag für die Sozialdemokraten in der zweitgrößten Stadt des Landes - von dem sie sich mit Blick auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr allerdings nicht entmutigen lassen wollen.

«Das ist ein historischer Tag - für Mannheim und für die CDU», erklärte CDU-Landeschef Thomas Strobl, als die Stimmen am Abend ausgezählt waren. «Der heutige Abend zeigt auch einmal mehr: Die CDU kann Großstadt! Wir sind die Kommunalpartei.»

Weiter jubelte Strobl: «Nach Stuttgart konnten wir auch Mannheim mit einem klasse Kandidaten erobern - und das ist historisch: Die CDU stellt in der größten und der zweitgrößten Stadt des Landes den OB!» In der Landeshauptstadt hatte Frank Nopper 2020 die Wahl gewonnen. Er wurde Nachfolger des nicht mehr angetretenen Fritz Kuhn (Grüne). Zumindest in Karlsruhe als drittgrößter Stadt im Südwesten ist mit Frank Mentrup nach wie vor ein SPD-Politiker Chef im Rathaus.

In Mannheim erhielt der Erste Bürgermeister Christian Specht am Sonntagabend 49,9 Prozent der Stimmen. SPD-Kandidat Thorsten Riehle landete mit 48,7 Prozent knapp dahinter. Der Abstand beträgt laut vorläufigem amtlichen Endergebnis gerade einmal 860 Stimmen.

Specht zeigte sich glücklich, «dass unser Angebot der Politik der Mitte zu einem Wechsel hier in Mannheim nach vielen Jahrzehnten führt». Es gehe darum, dass mal jemand aus einer anderen politischen Ecke die Stadt führe und andere Akzente etwa bei der Kinderbetreuung und der ökologischen Transformation setzen könne. Specht dankte auch der Mannheimer Liste und der FDP, die ihn unterstützt hatten.

Die SPD wird nun analysieren müssen, woran es lag. Gemeinhin gelten Oberbürgermeisterwahlen als Personenwahlen. Aber womöglich spielte auch die steigende Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Politik der SPD-geführten Bundesregierung eine Rolle.

SPD-Landeschef Andreas Stoch erklärte am Montag, die SPD habe in den vergangenen Monaten viele Erfolge bei Bürgermeister- und OB-Wahlen gefeiert. «Und auch bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr werden wir zeigen, dass die SPD als Kommunalpartei nah bei den Menschen und ihren Sorgen und Ängsten ist.»

Immerhin: Im Vergleich zum ersten Wahlgang Mitte Juni konnte Riehle deutlich zulegen und den damaligen Abstand von rund 15 Prozentpunkten auf nunmehr gut einen Prozentpunkt einschmelzen. Allerdings waren Grüne und Linkspartei jetzt nicht mehr mit eigenen Leuten angetreten und hatten für Riehle beziehungsweise gegen Specht geworben.

Parteichef Stoch attestierte Riehle sowie dessen Unterstützern und Unterstützerinnen eine tolle Aufholjagd und einen sehr engagierten Wahlkampf. Der nach 16 Jahren scheidende Amtsinhaber Peter Kurz (SPD) sprach zwar angesichts des knappen Ergebnisses von einem erhobenen Haupt, unter dem Strich stehe aber die Niederlage. «Das ist natürlich für die Sozialdemokraten sehr bitter.» SPD-Kandidat Riehle wiederum gratulierte Specht mit den Worten: «Machen Sie etwas daraus.»

Der Wahlsieger will jetzt eine Mehrheit finden, «die bereit ist, an den Zukunftsthemen dieser Stadt zu arbeiten». Er repräsentiere als Oberbürgermeister auch all jene, die ihn nicht gewählt hätten.

Ferner wählten die Menschen in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) am Sonntag CDU-Politiker Nico Lauxmann zum neuen Oberbürgermeister. Er setzte sich im zweiten Wahlgang klar mit 63,4 Prozent der abgegebenen Stimmen durch. In Filderstadt (Landkreis Esslingen) wiederum wurde Christoph Traub (CDU) mit 70,5 Prozent der Stimmen für weitere acht Jahre als Oberbürgermeister im Amt bestätigt.

