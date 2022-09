Binnen-I, Unterstrich und Sternchen: Die baden-württembergische CDU-Fraktion hat sich energisch gegen Gender-Regeln an Schulen und in Behörden ausgesprochen. Meinungsfreiheit und Vielfalt bedeuteten, dass niemand, der nicht gendern wolle, das tun müsse, sagte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. «Wir sehen doch alle in der letzten Zeit, wie der gesellschaftliche Druck auf Personen wächst, die eine gültige Rechtschreibung anwenden wollen. Diese Art des Gender-Zwang geht für uns gar nicht - gegen jeden Versuch, der in diese Richtung zielt, werden wir uns entschieden wehren.»

Stuttgart (dpa/lsw) - Die CDU-Fraktion beschloss auf ihrer Klausurtagung im Nordschwarzwald ein entsprechendes Papier. Darin fordern die Abgeordneten, dass sich alle amtlichen, behördlichen und schulischen Einrichtungen in Baden-Württemberg ausschließlich an die gültigen Grammatik- und Rechtschreibregelungen halten.