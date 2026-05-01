In der Nacht zum 1. Mai ist ein Auto in Karlsruhe in einen Kanal gerutscht. Die Polizei meldet Totalschaden – aber für die Insassen ging die Sache dennoch glimpflich aus.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Carsharing-Fahrzeug ist in Karlsruhe aus noch ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und mit der Front im Entlastungskanal der Pfinz gelandet. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt, die anderen drei Insassen des Autos verließen den Wagen ohne Verletzungen.

Das Auto sei am späten Donnerstagabend zunächst im Stadtteil Durlach in einer Böschung gelandet und dann langsam in den Kanal gerutscht, hieß es. Mit dem vorderen Teil sei der Wagen im Wasser stehen geblieben. Die Insassen hätten sich selbst aus ihrem demolierten Auto befreit und durchnässt das Ufer erreicht. Das Fahrzeug wurde mit einem Kran geborgen. Am Auto entstand ein Totalschaden von rund 25.000 Euro.