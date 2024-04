Rund eine halbe Million Euro Schaden sind bei einem Brand in Oberboihingen (Kreis Esslingen) entstanden. Wie die Polizei mitteilte, geriet in der Nacht zum Sonntag zunächst ein Carport in Brand, bevor das Feuer auf den Dachstuhl des angrenzenden Einfamilienhauses und einen Holzschuppen überging.

Oberboihingen (dpa/lsw) - Die beiden anwesenden Bewohner des Hauses retteten sich ins Freie. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude. Sicherheitshalber wurden 23 Menschen aus benachbarten Häusern evakuiert. Zwei Anwohner hatten mit Kreislaufproblemen zu kämpfen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Als das Feuer unter Kontrolle war, kehrten die Anwohner in ihre Häuser zurück. Die Bewohner des betroffenen Einfamilienhauses kamen bei Nachbarn unter.

Den Angaben nach brannten der Carport und die zwei darin abgestellten Autos, der Dachstuhl des Hauses und der Holzschuppen völlig aus. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

