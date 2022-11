Titisee-Neustadt (dpa/lsw) - Eine Frau ist mit ihrem Auto in ein Carport gekracht und gestorben. Die 73-Jährige war in Titisee-Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) zunächst von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie streifte zwei parkende Wägen und fuhr dann in den Fahrzeugunterstand. Dieser brach teilweise über dem Auto zusammen, die Frau wurde eingeklemmt. Ein Notarzt konnte nach erfolgloser Reanimation nur noch den Tod der Fahrerin feststellen. Die Ursache des Unfalls vom Freitagabend ist laut Polizei noch unklar - es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau wegen eines medizinischen Problems überhaupt erst von der Straße abgekommen war.

Mitteilung