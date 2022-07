Die katholische Hilfsorganisation Caritas hat im vergangenen Jahr weit mehr als doppelt soviel Spenden wie im Jahr davor einsammeln und mehr Menschen denn je helfen können. Spenderinnen und Spender gaben rund 89,5 Millionen Euro, berichtete die Hilfsorganisation am Mittwoch in Freiburg. Im Jahr 2020 waren es 36,7 Millionen Euro gewesen. Insgesamt seien weltweit mehr als 640 Projekte in fast 80 Ländern mit knapp 100 Millionen Euro gefördert worden, sagte die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa. In Summe kam dies mehr als 6 Millionen Bedürftigen zugute. Noch nie zuvor habe man so vielen Menschen helfen können, noch nie zuvor sei der Caritas soviel Geld anvertraut worden, sagte Welskop-Defaa.

Freiburg (dpa) - „Die Ukrainekrise hat die größte Spendenwelle ausgelöst, die wir je hatten“, sagte der Leiter von Caritas international, Oliver Müller. Mit Blick auf das laufende Jahr lasse die Hilfsbereitschaft der Spender bei den zweckungebundenen Spenden bisher nicht nach, eher sei ein positiver Trend zu beobachten.

Mehr Sorgen denn je bereitet der Organisation die Vielzahl an Konflikten und Katastrophen weltweit. Hunger, Bürgerkriege, Klimakrise und auch Covid-19 und der Ukrainekrieg seien bedrückende Themen, die die Not von Millionen Menschen weiter verschärften, sagte Müller.

Weltweit litten weit über 800 Millionen Menschen an Hunger oder seien unterernährt; 48 Millionen Menschen seien derzeit nur noch einen Schritt vom Verhungern entfernt. „Wir haben es mit einer Hungerkrise zu tun, wie wir sie lange nicht und vielleicht noch nie hatten“, sagte er.

