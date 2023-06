Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Artistik am Vertikaltuch kennt man aus Varieté-Shows oder aus dem Zirkus. Was macht diese körperbetonte Kunst an einem spirituellen Ort wie einem Gotteshaus?

Wolfgang Heilmann sucht im Sommer nicht das Weite. Der Bezirkskantor für Bad Bergzabern und Germersheim sucht das Ungewöhnliche für den Orgelsommer St. Georg. „Ich finde Orgel toll,