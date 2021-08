Mit einer besonderen Erinnerung an die EM vor zwei Jahren startet die in der Südpfalz groß gewordene Camilla Weitzel in ihre zweite Volleyball-Europameisterschaft. Erster Gegner Deutschlands ist heute um 19.30 Uhr Polen. Inzwischen geht sie große Turniere gelassener an.

Polen ist der vermeintlich stärkste Gegner in der Vorrundengruppe. „Das kann ein Vorteil sein oder auch ein Nachteil, weil beide noch nicht im Turnier angekommen sein können. Das letzte Spiel gegen Polen in der Nations League haben wir gewonnen, davor eine ganze Weile nicht“, sagt die 21-jährige Mittelblockerin. Danach kommen eher schwächer einzuschätzende Gegner. Gegen Tschechien (Freitag, 16.30 Uhr), Bulgarien (Sonntag, 18 Uhr), Griechenland und Spanien gilt es, sich eine gute Ausgangslage für die K.-o.-Runde zu sichern, und die eine oder andere Stellschraube anzuziehen.

Bei der EM vor zwei Jahren gelang Weitzel der internationale Durchbruch. Damals spielte sie sich in die Notizbücher einiger internationaler Vereinsclubs. Nach dem EM-Turnier wechselt sie nach Chieri (Italien). Ihre acht Jahre in Dresden wurden im April mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft gekrönt.

Die 38-malige Nationalspielerin freut sich „Ich habe einfach Lust, mit den Mädels ein gutes Turnier zu spielen und zu schauen, wie weit es geht. Ich habe jetzt schon ein bisschen mehr Erfahrung und habe das alles schon mal erlebt“, sagte Weitzel nach der Ankunft am Dienstagabend im bulgarischen Plovdiv. Weitere Spielorte des Turniers mit 24 Mannschaften sind bis zum Finale am 4. September Belgrad (Serbien), Zadar (Kroatien) und Cluj-Napoca (Rumänien).

Die deutschen Frauen landeten 2019 auf Platz sechs. Seit 2007 erreichten sie immer das Viertelfinale, 2011 und 2013 gewannen sie Silber. Titelverteidiger ist Serbien, der Bronze-Gewinner der Olympischen Spiele von Tokio. Die deutschen Spiele werden live von Sport 1 übertragen.

Zur Sache

Die deutschen Partien in der Vorrunde

Do, 19.08. (19.30 Uhr): Deutschland - Polen

Fr, 20.08. (16.30 Uhr): Deutschland - Tschechien

So, 22.08. (18.00 Uhr): Deutschland - Bulgarien

Di, 24.08. (16.30 Uhr): Deutschland - Griechenland

Mi, 25.08. (16.30 Uhr): Deutschland - Spanien