Camilla Weitzel hat seit Mittwoch einen Storch: Cami 17, der am 17. Juli mit 20 anderen in die Freiheit entlassen wird. Cami ist der Spitzname der Volleyball-Nationalspielerin, die während der Nations League in Rimini 21. Geburtstag feierte und nur kurz Pause hat bis zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft. 17 ist ihre Trikotnummer bei ihrem künftigen Club in Chieri, Turin. Mit was ehrt man einen Profi, deutsche Volleyball-Meisterin mit dem Dresdner SC? „Blumen, na klar, und was noch zu einem sportlichen Überflieger gehört: ein tierischer“, sagte Marietta Heid-Gensheimer als Erste Beigeordnete zur Patenschaft, mit der die VG Offenbach in Bornheim ihre Offenbacherin ehrt, die 2013 auszog, um Karriere zu machen. Weitzel wird informiert, wenn ihr Storch mit Ringnummer DER AAP57 entdeckt wird. Anfang Mai geschlüpft, wird er sich in ein paar Wochen in der Gruppe auf den Weg nach Spanien machen, auf die Westroute Richtung Afrika. Zwei von zehn Störchen kommen zurück, informierte Karin Hechler von der Aktion Pfalzstorch, die seit 25 Jahren Patenschaften vergibt.