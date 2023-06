Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Gut und ein wenig bescheuert“ – so beschreibt die Landauer Trashmetal-Band Call Of the Sirens ihre Video-Trilogie, die sie mit Hilfe von Crowdfunding finanziert. Am Donnerstag geht der zweite Teil samt Single an den Start.

Geplant ist, drei Musikvideos zu produzieren, aus denen später, um zusätzliche Szenen erweitert, ein kompletter Film von rund 20 Minuten Laufzeit im Stile eines Trash-Metal-Musicals entstehen