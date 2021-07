Mit einem kleinen Kulturprogramm meldet sich das Ottersheimer Café Guglhupf aus der Corona-Pause zurück. Wenn das Wetter passt, swingt das Barrel Creepers Orchestra am Sonntag, 25. Juli, ab 10.30 Uhr zum Frühstück im Hof des Cafés. Dixieland, Swing und Blues aus den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts sowie Schlager wie „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen“ gehören zum Repertoire der achtköpfigen Formation. Bei schlechtem Wetter entfällt die Livemusik. Am 20. August sind dann die Acoustic Heroes und am 25. September das Duo Father and Son um 19 Uhr zu Gast. Tickets zu 8 Euro und Infos zu den Auftritten im Guglhupf unter Telefon 06348 9590333 oder per E-Mail an guglhupf.kultur@gmail.com. Geöffnet ist das Guglhupf freitags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr.