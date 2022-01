Der SV Landau Südwest tritt in dieser Runde nicht mehr in der Fußball-C-Klasse an. „Wir haben dies in einer gemeinsamen Sitzung mit den Spielern beschlossen. Wir können die geforderten Coronaauflagen für den Spielbetrieb und dessen Organisation einfach nicht stemmen“, so Vereinspräsident Manfred Cadorin. Die Landauer hatten sich bereits für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Nun rückt der Rangfünfte nach, diesen Platz teilen sich aktuell der SV Landau West II und die Spfr Dierbach II.