Der Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran im Nahen Osten eskaliert. Was bedeutet das für Einrichtungen in Baden-Württemberg? Innenminister Strobl gibt eine Einschätzung ab.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten liegen dem Innenministerium in Baden-Württemberg derzeit «keine Erkenntnisse vor, aus welchen sich eine konkrete Gefährdung für ausländische, jüdische, israelische und US-amerikanische Einrichtungen in Baden-Württemberg ableiten lässt». Das teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit. Die Sicherheitsbehörden seien besonders wachsam und träfen lageorientiert die erforderlichen Maßnahmen. Das Schutzniveau an jüdischen, israelischen und US-amerikanischen Einrichtungen sei bereits sehr hoch und bleibe freilich auf diesem Niveau.