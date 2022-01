Zum Auswärtsspiel in der Frauenhandball-Oberliga bei den SF Budenheim (Samstag, 18 Uhr) setzt der TV Wörth einen Bus ein. Abfahrt ist um 14.30 Uhr mit Zwischenstopp am Mitfahrerparkplatz in Landau. Trainer Gerd Götz fährt mit gemischten Gefühlen als Tabellensechster (12:10 Punkte) zum Tabellenfünften (13:9), da er einige Spielerinnen nicht dabei haben kann.