Ein Linienbusfahrer bekommt medizinische Probleme. Es kommt zu mehreren Blechschäden. Ein ähnlicher Unfall im Land geht schlimmer aus.

Göppingen (dpa/lsw) - Wohl wegen eines medizinischen Problems eines Busfahrers ist es in Göppingen zu einer Karambolage mit mehreren Autos gekommen. Der 48 Jahre alte Mann hatte laut Polizei am Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, so dass sein Linienbus erst drei geparkte Autos aufeinander schob und noch gegen ein weiteres stieß.

Die beiden Fahrgäste im Bus blieben unverletzt, der Fahrer kam ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 70.000 Euro.

In Schramberg (Kreis Rottweil) hatte ein Lastwagenfahrer am Morgen wohl ebenfalls wegen einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Lkw erfasste eine Frau und ihr Kind, beide starben an der Unfallstelle.