Ein Omnibusfahrer hat an einer Einmündung eine Motorradfahrerin übersehen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Nach Auskunft der Polizei vom Sonntag wollte der 42-jährige Busfahrer am Samstag bei Unlingen (Kreis Biberach) auf die Bundesstraße 311 einfahren, auf der die 46-jährige Motorradfahrerin unterwegs war. Sie wollte noch durch Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern, was aber nicht gelang. Das Motorrad stieß im Frontbereich mit dem Bus zusammen.

Unlingen (dpa/lsw) - Die 46-Jährige wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Der Busfahrer muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

PM der Polizei