Erst ohne Fahrschein im Bus - dann eskaliert die Lage: Ein 16-Jähriger soll in Heidenheim einen Busfahrer mit einem Küchenmesser bedroht haben. Wie der Mann dem Angriff entkam.

Heidenheim (dpa/lsw) - Ein betrunkener 16-Jähriger soll in Heidenheim einen Busfahrer mit einem Messer bedroht haben. Der Jugendliche sitzt wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Jugendliche stieg den Ermittlern zufolge am Zentralen Omnibusbahnhof der Stadt im Ostwürttemberg in einen Bus ein - ohne einen Fahrschein zu kaufen oder vorzuzeigen. Darauf sprach der Fahrer ihn an. Der 16-Jährige soll dann ein Messer aus dem Rucksack gezogen und ihn bedroht haben.

Der 42 Jahre alte Fahrer brachte sich daraufhin hinter einer Plexiglasscheibe in Sicherheit. Danach habe der betrunkene Jugendliche mutmaßlich versucht, ihn durch Stich- und Schnittbewegungen in Richtung der Scheibe zu treffen. Der Mann habe dem Angriff aber ausweichen können.

Beamte finden Küchenmesser

Der Verdächtige flüchtete nach dem Vorfall am vergangenen Mittwoch aus dem Bus. Polizisten nahmen ihn aber kurze Zeit später in der Nähe des Bahnhofs fest. In seinem Rucksack fanden sie ein Küchenmesser. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.