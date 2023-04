Ein Fahrer eines Kleinbusses hat in Reutlingen mutmaßlich einen Unfall mit einem Linienbus verursacht, bei dem mehrere Menschen verletzt worden sein sollen. Der 23-Jährige war ohne zu bremsen in eine Vorfahrtsstraße eingefahren, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein 62-jähriger Fahrer eines Linienbusses, der auf der Vorfahrtsstraße fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte den Kleinbus des 23-Jährigen an der linken Seite. Dieser wurde daraufhin über die Straße, einen Fußweg und einen kleinen Zaun geschleudert, ehe er an einem Erdwall zum Stehen kam.

Laut Aussage des Linienbus-Fahrers seien einige seiner Passagiere leicht verletzt worden. Dies ließ sich aber nach dem Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr überprüfen, da alle Passagiere bereits den Unfallort verlassen hatten. Die Polizei bat Zeugen sich zu melden.

Die Fahrer der beiden Busse wurde laut Polizei nicht verletzt. Der Schaden des Unfalls lag nach vorläufigen Schätzungen bei 20.000 Euro.

PM Polizei