Am frühen Morgen kommt ein Linienbus von der Straße ab. Elf Menschen werden dabei leicht verletzt. Die Unfallursache ist zunächst unklar.

Tiefenbronn (dpa/lsw) - Ein Linienbus ist auf der Landesstraße 572 bei Tiefenbronn (Enzkreis) in der Nähe von Pforzheim aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Elf Menschen seien dabei am frühen Donnerstagmorgen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Rettungsdienst brachte einen Großteil davon vorsorglich zur Behandlung in Krankenhäuser. Wie viele Menschen sich in dem Bus befanden, war zunächst unklar. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen auf etwa 50.000 Euro.

Laut Polizei fuhr der 47-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug in Richtung Tiefenbronn und kam dann nach rechts von der Straße ab. Die Gründe dafür sind unklar. Im weiteren Verlauf kam der Bus an einem leichten Abhang zum Stehen. Die Insassen verließen den Bus eigenständig. Zahlreiche Kräfte von Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.