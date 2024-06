Ein außer Kontrolle geratener Linienbus ist in Freiburg beinahe mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Straßenbahnfahrer habe am Freitag eine Vollbremsung einleiten müssen, dabei seien zwei Fahrgäste gestürzt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Busses und die zwei Fahrgäste in der Straßenbahn wurden leicht verletzt.

Freiburg (dpa/lsw) - Der Bus sei aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, über den Fußweg gefahren, habe einen Zaun, einen Stromkasten und ein geparktes Auto gerammt, ehe er im Haltestellenbereich der Straßenbahn zum Stehen kam. Eine Schadenshöhe war bislang nicht bekannt.

