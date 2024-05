Ein Doppeldeckerbus ist in Aalen (Ostalbkreis) unter einer Bahnbrücke stecken geblieben. Der Fahrer des Linienbusses missachtete am Montag die Durchfahrtshöhe, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen. Ein 22-jähriger Fußgänger wurde durch herabfallende Glassplitter verletzt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Fahrgäste des Busses nicht verletzt wurden. Sie seien bei der Ankunft der Polizei nicht mehr vor Ort gewesen.

Aalen (dpa/lsw) - Am Bus entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von mehrere Hunderttausend Euro. Inwieweit die Bahnbrücke beschädigt wurde, sei derzeit noch unklar und müsse von Experten untersucht werden. Derzeit könnten demnach weiter Züge über die Brücke fahren.

Pressemitteilung