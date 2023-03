Nach dem schwachen Auftritt der deutschen Kunstturner beim DTB-Pokal in Stuttgart hat Bundestrainer Valeri Belenki ein ernstes Gespräch mit allen Beteiligten geführt. «Das war ein schwarzer Freitag», sagte der 53-Jährige nach Rang zehn und zwölf der beiden Riegen bei der von den USA gewonnenen Team Challenge. «So viele Fehler habe ich von unserer Mannschaft noch nie gesehen.»

Stuttgart (dpa/lsw) - Als eine Ursache für das Versagen führte Belenki an, dass die Sportler erstmals ohne einen gemeinsamen Lehrgang im Vorfeld, direkt aus dem Heimtraining heraus, in so einen hochkarätigen internationalen Wettkampf gestartet und offenbar nicht gut genug vorbereitet waren. «Das wird nicht wieder passieren», betonte der Coach.

Zudem habe der Ausfall von WM-Teilnehmer Glenn Trebing aus Hannover, der sich beim Einturnen am Boden eine Rückenverletzung zugezogen hatte, «Unruhe» in das eigentlich deutlich stärker eingeschätzte Team Deutschland I gebracht. Die Jüngeren wie der Wetzlarer Pascal Brendel und der Cottbuser Lucas Kochan seien verunsichert gewesen.

Mit Blick auf die Europameisterschaften Mitte April in Antalya und die dortige Qualifikation für die WM im Herbst in Antwerpen, bei der das Olympiaticket für Paris 2024 gelöst werden soll, bleibt Belenki optimistisch. Obwohl der OIympia-Zweite am Barren, Lukas Dauser, nach einer Schulterverletzung in der Türkei noch nicht wieder zur Verfügung steht. Die EM-Medaillengewinner Andreas Toba und Nils Dunkel müssten zusammen die Führungsrolle übernehmen.

Die Entscheidung über das EM-Team fällt bei einer internen Qualifikation am 29. März in Kienbaum. Zehn Turner dürfen sich darum bewerben. Neben den fünf Plätzen in der Mannschaft ist erstmals noch ein sechster für einen Einzelstarter zu vergeben. Dieser darf an drei Geräten, Boden, Ringe und Sprung, vors Kampfgericht treten. Für diese Rolle kommt der Hallenser Nick Klessing infrage, der derzeit noch eine Schulterverletzung auskuriert.

Zu den wenigen Lichtblicken in der Team Challenge zählte Milan Hosseini aus Böckingen, der im Mehrkampf auf 80 Punkte kam.

