Aufsteiger 1. FC Heidenheim holt für seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga den Österreicher Nikola Dovedan zurück. Der Angreifer hat einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben, wie der Club am Dienstag mitteilte. Er kommt ablösefrei von Austria Wien und ist der erste Zugang des FCH in diesem Sommer.

Heidenheim (dpa) - Dovedan spielte bereits von 2017 bis 2019 in der zweiten Liga in Heidenheim, ehe er zum 1. FC Nürnberg wechselte. Schon damals habe der inzwischen 28-Jährige bewiesen, «welche außergewöhnlichen Offensivqualitäten er besitzt und dass er ein Team damit im Spiel nach vorne variabler und besser machen kann», sagte FCH-Vorstandschef Holger Sanwald.

