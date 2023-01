Karlsruhe (dpa) - Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen den mutmaßlichen Schützen von Boxberg, der im vergangenen Frühjahr in der Stadt in Baden-Württemberg zwei Polizisten angeschossen haben soll. Wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte, soll sich der „Reichsbürger“ unter anderem wegen versuchten Mordes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart verantworten.