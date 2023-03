Wiesbaden/Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl pflegebedürftiger Menschen könnte nach einer Berechnung des Statistischen Bundesamts allein durch die zunehmende Alterung bis zum Jahr 2055 in Baden-Württemberg auf rund 815.000 Menschen ansteigen. Das sei im Südwesten ein Plus von 51 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021, teilte die Behörde am Donnerstag in Wiesbaden mit. Für das Jahr 2035 geht die Berechnung von etwa 634.000 Pflegebedürftigen aus. Nur für Bayern sagen die Statistiker einen noch stärkeren relativen Anstieg voraus - nämlich 56 Prozent bis zum Jahr 2055.