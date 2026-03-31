Schlägereien, Strafminuten und ein schwer verletzter Spieler: Im Bayern-Derby der Deutschen Eishockey Liga ist der Sport zur Nebensache geworden. Köln steht bereits im Halbfinale.

Ingolstadt (dpa) - Der 7:2-Sieg des ERC Ingolstadt im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga gegen den EHC Red Bull München ist von einem brutalen Foul überschattet worden. Kurz vor Schluss wurde Ingolstadts Edwin Tropmann mit einem Ellbogenschlag niedergestreckt. Der ERC-Abwehrspieler musste mit einer Trage vom Eis abgeführt werden. Danach lief die Uhr knapp 100 Sekunden bis zum Ende runter, allerdings ohne Aktionen auf dem Eis. Nach vier von sieben möglichen Partien steht es nun 2:2.

Die Kölner Haie haben als erstes Team das Halbfinale erreicht. Durch das 2:1 nach dreimaliger Verlängerung gegen die Schwenninger Wild Wings entschied der Vizemeister die Viertelfinal-Serie mit 4:0 für sich. Jan Luca Sennhenn war in der 104. Minute für das Team von Trainer Kari Jalonen erfolgreich.

Mannheim patzt

Die Adler Mannheim haben den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Halbfinale verpasst. Das Team von Trainer Dallas Eakins verlor bei den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven deutlich mit 1:6 (0:1, 1:3, 0:2) und führt nur noch 3:1.

Meister Berlin benötigt gegen Straubing nach dem dritten Erfolg in Serie nur noch einen Sieg. Ty Ronning zeigte mit seinem vierten Playoff-Treffer einmal mehr seine Stärken. Nach dem 1:5 zum Auftakt in Straubing haben die Berliner durch drei Siege hintereinander beste Aussichten auf den fünften Meistertitel aus den vergangenen sechs Jahren.