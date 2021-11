Britta Bode erhält im Rahmen des Pfalzpreises für Kunsthandwerk die Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Die in Edenkoben lebende Schmuckdesignerin wird vom Bezirksverband Pfalz in Kooperation mit der Handwerkskammer der Pfalz mit der undotierten Auszeichnung geehrt.

Einstimmig sei die Entscheidung der Jury gefallen, heißt es in einer Mitteilung des Bezirksverbands. Die klare Konzeption ihrer Schmuckstücke eröffne eine große Variationsbreite, so die Jury. Dabei setze sie sich mit Räumlichkeit, dem „Erfahrbarmachen“ von Raum auseinander und erschaffe unkonventionellen tragbaren Schmuck, experimentelle Schmuckobjekte und größere bildhauerische Arbeiten.

Britta Bode erhielt bereits 1996 und 2008 den Pfalzpreis für das Kunsthandwerk und 1985 und 1990 die Fördergabe. Sie selbst nennt ihre eigenen Werke „bildhauerische Arbeiten im kleinen Format“. Ihre Anhänger, Armreifen und Broschen seien von einfacher, klarer Form und dennoch raffiniert, so die Jury. In präziser handwerklicher Feinarbeit kombiniere sie vornehmlich Silber mit Ebenholz, Gestein, Kunststoff oder Papier.

Für den mit 10.000 Euro dotierten Pfalzpreis für das Kunsthandwerk hat die Jury fünf Kandidaten nominiert: die Keramikerin Mi Sook Hwang aus Münchweiler an der Rodalb, den Drechslermeister Heinrich-Andreas Schilling aus Grünstadt, den Edelsteinschleifer-Meister Frank Schumacher aus Otterberg, die Goldschmiedemeisterin Anne Wagner aus Kirchheimbolanden und die Keramikerin Dorothee Wenz, die ein Atelier in Schwabenheim an der Selz betreibt.

Insgesamt gingen 47 Bewerbungen ein. Die Ausstellung zum Pfalzpreis, in der auch Arbeiten von Britta Bode zu sehen sind, zeigt einen Querschnitt des kunsthandwerklichen Schaffens der Region aus den Bereichen Schmuck- und Edelsteingestaltung, Edelsteinschleiferei, Holzbearbeitung, Keramik, Textilgestaltung, Instrumentenbau, Buchbinderei und Fotografie. Die Ausstellung ist vom 13. November bis 12. Dezember im Wadgasserhof des Stadtmuseums in Kaiserslautern zu sehen.