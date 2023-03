Baden-Württemberg dringt im internationalen Standortwettbewerb auf deutlich mehr Hilfe aus Brüssel. Man benötige «neue Werkzeuge im EU-Förder- und Beihilferecht» und dürfe nicht wie bisher gegenüber anderen europäischen Transformationsregionen benachteiligt werden, schreiben Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die internationale Konkurrenz erschwere zunehmend die Ansiedlung und den Ausbau von grünen Zukunftstechnologien im Südwesten, schreiben die beiden Politiker. «So beobachten wir mit wachsender Sorge, dass wichtige Ansiedlungen an Baden-Württemberg vorbei realisiert werden.» Man stehe im harten Konkurrenzkampf mit Asien und den USA. «Sofern Unternehmen von Drittstaaten Subventionen erhalten, sollte dies auch in Europa, Deutschland und Baden-Württemberg eine Option sein.»

Die Landesregierung pocht seit längerem auf mehr Fördergelder der Europäischen Union für Transformationsregionen, die bislang vor allem an strukturschwache Staaten ausgezahlt würden. Auch Baden-Württemberg sieht sich mit seiner Automobilindustrie im Wandel als Transformationsregion. Außerdem fordert das Land größere rechtliche Spielräume, um selbst Unternehmensansiedlungen finanziell unterstützen zu können.