Zunächst brennt in einem Mehrfamilienhaus ein Balkon. Dann greifen die Flammen auf den Dachstuhl über. Der Schaden ist hoch.

Eislingen an der Fils (dpa/lsw) - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und hohem Schaden geführt. Nach Angaben der Polizei brannte es zunächst auf einem Balkon im dritten Obergeschoss. Im weiteren Verlauf hätten die Flammen auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen, der daraufhin vollständig ausgebrannt sei.

Alle Bewohner wurden durch die Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Das Haus wurde durch den Brand und die Löscharbeiten stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzte den Schaden auf mindestens 500.000 Euro. Ob die unteren Stockwerke noch bewohnbar sind, stand bislang nicht fest. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.