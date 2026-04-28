Mitten in der Nacht gerät ein geparktes Auto in Brand und setzt sich plötzlich in Bewegung – zwei weitere Fahrzeuge werden beschädigt. Wie kam es dazu?

Mannheim (dpa/lsw)- Ein brennendes Auto hat in Mannheim-Waldhof in der Nacht zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 2.00 Uhr an einem geparkten Opel aus, offenbar im Bereich eines Vorderreifens.

Durch den Brand setzte sich das Auto in Bewegung und rollte nach vorn. Dabei schob es zwei weitere geparkte Fahrzeuge ineinander. Alle drei Autos wurden beschädigt, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Wie es zu dem Feuer kam und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich zu melden.