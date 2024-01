Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Lkw ist auf der Autobahn bei Ludwigsburg in Brand geraten. Der mit Wasser beladene Transporter fing am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 38 Feuer, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Niemand wurde verletzt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Fahrbahn wurde in Richtung Stuttgart gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.