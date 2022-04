Ein Lastwagen-Anhänger ist am Samstagmorgen in Brand geraten und hat damit für eine Vollsperrung der Bundesstraße 311 bei Oberdischingen (Alb-Donau-Kreis) gesorgt. Laut Polizeiangaben machte der Gegenverkehr den Fahrer auf die fliegenden Funken am Hänger aufmerksam. Der 50-jährige Lkw-Fahrer hielt daraufhin auf Höhe Oberdischingen an und koppelte den Hänger ab - um die unbeschadet gebliebene Zugmaschine in Sicherheit zu bringen. Auch der Container wurde nur geringfügig beschädigt.

Oberdischingen (dpa/lsw) - Die B311 war fast zwei Stunden gesperrt. Ursache soll laut Polizei ein technischer Defekt gewesen sein.

offizielle Mitteilung der Polizei