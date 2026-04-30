Stillstand auf der Autobahn: Ein brennender Lkw sorgt für Chaos, dichter Rauch erschwert die Sicht. In der Folge wird die A8 am frühen Morgen gesperrt. Eine Spur ist nun wieder frei.

Gruibingen (dpa/lsw) - Aufgrund eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 8 zwischen Stuttgart und München auf Höhe der Raststätte Gruibingen Süd (Kreis Göppingen) in Fahrtrichtung München gesperrt. Das Feuer ist laut Polizei mittlerweile gelöscht. Durch den Rauch sei die Sicht jedoch weiterhin eingeschränkt. Die Länge des entstandenen Staus ist nicht bekannt.

Wie lange der Einsatz der Feuerwehr noch andauern wird, ist ebenfalls noch unklar. Wie es zu dem Brand des Lastwagens kam und ob es Verletzte gibt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Am frühen Morgen war zeitweise auch die Fahrspur in Richtung Stuttgart gesperrt, sie wurde später aber wieder freigegeben.