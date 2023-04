Ein brennender Lastwagen hat auf der Bundesstraße 27 bei Bisingen (Zollernalbkreis) für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die B27 musste am Montagmorgen zunächst in beide Richtungen gesperrt werden, teilte die Polizei mit. Der Verkehr staute sich zeitweise auf mehrere Kilometer. Über vier Stunden nach dem Brand waren die Fahrbahnen wieder voll befahrbar. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Bisingen (dpa/lsw) - Den Angaben nach geriet der mit Milchprodukten geladene Laster eines 37-Jährigen aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand. An dem Fahrzeug und an der Fahrbahn entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

Mitteilung der Polizei